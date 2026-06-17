Choque entre tractocamión y auto causa caos vial en la rotonda del Chechén en Ciudad del Carmen

Un percance vial entre un tractocamión y un automóvil particular registrado sobre la rotonda del Chechén dejó como saldo daños materiales de consideración y afectaciones momentáneas a la circulación vehicular, aunque afortunadamente no se reportaron personas lesionadas.

Noticia Destacada Hartos de apagones, vecinos de Ciudad del Carmen bloquean puente y obligan a la CFE a intervenir

Los hechos ocurrieron cuando el conductor de un automóvil Chevrolet color azul, con placas de circulación DJD-541-C del estado de Campeche, y el operador de un tractocamión Scania color blanco, con placas federales 70-BE-7L, realizaban maniobras de reincorporación a la circulación en dicha glorieta.

De acuerdo con los primeros reportes, ambas unidades colisionaron de costado, resultando el vehículo compacto con daños en la parte trasera izquierda luego de ser impactado por el frente de la pesada unidad. El golpe ocasionó afectaciones principalmente en la fascia trasera del automóvil.

El vehículo compacto sufrió daños en la parte trasera izquierda. / Israel Lozano

Tras el reporte al número de emergencias, elementos policiacos y peritos de tránsito acudieron al lugar para verificar la situación, tomar conocimiento de los hechos y realizar el deslinde de responsabilidades correspondiente.

Las autoridades efectuaron el levantamiento de evidencias fotográficas y posteriormente solicitaron a los conductores mover sus unidades hacia un área segura para evitar mayores afectaciones al tráfico, mientras se esperaba la llegada de las aseguradoras.

Finalmente, ambas partes quedaron en espera de que los ajustadores de seguros determinaran los acuerdos necesarios para la reparación de los daños materiales, con el objetivo de evitar que el incidente derivara en procedimientos legales.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH