Choque entre conductoras deja a una mujer con crisis nerviosa en Ciudad del Carmen

La tarde de este día se registró un aparatoso accidente vial en la colonia ASA Poniente, cerca del Campus II, que dejó como saldo una mujer con crisis nerviosa y cuantiosos daños materiales en dos vehículos particulares.

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Los hechos ocurrieron en el cruce de la avenida Insurgentes con avenida de los Deportes, donde, de acuerdo con la posición final de las unidades y las primeras investigaciones, la conductora de un automóvil Mazda 2 color gris, con placas DGR-384-C del estado de Campeche, circulaba con preferencia sobre la avenida Insurgentes en dirección a la avenida Corregidora, presuntamente rumbo a su centro de trabajo.

Sin embargo, al llegar a la intersección, una camioneta Hyundai Creta color gris, con placas DHL-633-B del estado de Campeche, salió de la avenida de los Deportes sin tomar las debidas precauciones, realizando un corte de circulación al Mazda, que terminó impactándose contra el costado izquierdo de la unidad.

Tras la fuerte colisión, ambos vehículos resultaron con severos daños materiales. La conductora del Mazda, quien presuntamente fue la parte afectada, sufrió una crisis nerviosa debido al impacto y al susto generado por el accidente, aunque afortunadamente no se reportaron personas con lesiones de gravedad.

Al sitio arribaron familiares y conocidos de ambas conductoras para brindar apoyo, así como ajustadores de seguros y peritos de Tránsito, quienes realizaron las diligencias correspondientes para determinar responsabilidades.

Luego de evaluar la situación y con base en los indicios recabados, las autoridades señalaron como responsable a la conductora de la camioneta Hyundai Creta, quien activó su póliza de seguro para hacerse cargo de los daños ocasionados y alcanzar un acuerdo entre las partes, evitando así mayores complicaciones legales.

Debido a que uno de los neumáticos de la camioneta resultó severamente dañado durante el percance, fue necesaria la intervención de una grúa para trasladar la unidad a un taller mecánico.

Finalmente, el incidente quedó saldado únicamente con daños materiales de consideración y una crisis nerviosa, sin que se reportaran personas lesionadas de gravedad.

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JGH