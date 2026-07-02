Choque entre tres vehículos frente al Hospital Bienestar provoca caos vial en Ciudad del Carmen

Una carambola entre tres vehículos registrada la tarde de este jueves frente al Hospital Bienestar, en la colonia Petrolera, dejó como saldo cuantiosos daños materiales y una importante afectación a la circulación vehicular, aunque afortunadamente no se reportaron personas lesionadas.

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El percance ocurrió sobre la avenida 56, en el cruce con la Privada del ISSSTE, cuando una camioneta Chevrolet Tracker de color rojo, con placas de circulación del estado de Campeche, transitaba con dirección a la glorieta del Camarón.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la camioneta no guardó la distancia de seguridad con el vehículo que circulaba delante, por lo que terminó impactando por alcance la parte trasera de un automóvil Nissan Versa color blanco.

A consecuencia del fuerte impacto, el Versa fue proyectado hacia el frente y colisionó contra un automóvil Dodge Attitude color blanco, originándose una carambola de tres unidades.

Una camioneta habría provocado el accidente por no guardar la distancia.

Tras el accidente, los vehículos quedaron atravesados sobre los carriles de circulación, generando congestionamiento vial en uno de los principales accesos a la zona hospitalaria, mientras los automovilistas circulaban con precaución para evitar otro incidente.

A pesar de lo aparatoso del choque y de los cuantiosos daños materiales, ninguno de los ocupantes requirió atención médica, por lo que no fue necesaria la intervención de cuerpos de emergencia.

Minutos después arribaron elementos de la Polisía de Tránsito, quienes realizaron las diligencias correspondientes y coordinaron el retiro de las unidades hacia un costado de la vialidad para restablecer el flujo vehicular.

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Finalmente, las partes involucradas lograron llegar a un acuerdo con el respaldo de sus respectivas compañías aseguradoras para la reparación de los daños, evitando así que el caso fuera turnado ante las autoridades ministeriales y con ello mayores complicaciones legales.

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JGH