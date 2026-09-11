Yucatán destaca entre los estados más seguros: 62% de la población adulta camina de noche sin temor

En un año, Yucatán pasó del tercer al segundo lugar entre los estados con menor percepción de inseguridad en México. Sólo 35.5% de la población adulta consideró insegura a la entidad entre febrero y abril del 2026, 4.1 puntos porcentuales menos que el 39.6% registrado un año antes, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2026, que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer ayer.

La comparación no es exacta –la medición del 2026 corresponde a febrero-abril y la del 2025 a marzo-abril‒ pero el Inegi la reporta como estadísticamente significativa.

El avance coloca a Yucatán únicamente detrás de Coahuila, que desplazó a Baja California Sur del primer sitio tras registrar 27.8% de percepción de inseguridad. Completan el grupo de los cinco estados donde menos de la mitad de la población se siente insegura Aguascalientes (41%), Querétaro (44.6%) y la propia Baja California Sur, que cayó del primero al quinto puesto tras un salto de 11.8 puntos, de 37.4% a 49.2%, el mayor retroceso entre los diez estados con mejor percepción.

Confianza por las noches

El dato más favorable para Yucatán, sin embargo, no está en el ranking estatal general sino en un indicador específico: la entidad se ubicó en el primer lugar nacional en proporción de personas que se sienten seguras caminando solas de noche cerca de su vivienda, con 62% de las y los yucatecos mayores de edad, 18.6 puntos por arriba de la media del país, que es de apenas 43.4 por ciento. Le siguieron Coahuila (60.3%), Oaxaca (58.3%) y Baja California Sur (57.8%).

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A esa mejora en la percepción se suma un descenso –también estadísticamente significativo‒ en la tasa de víctimas de delito: de 21 mil 73 personas por cada 100 mil habitantes en el 2024 a 18 mil 634 en el 2025, una caída de 11.6% que colocó a Yucatán en el séptimo lugar nacional con menor prevalencia delictiva.

Pero el optimismo tiene un límite que los números oficiales no siempre exhiben: la cifra negra. De cada 100 delitos cometidos en Yucatán, menos de 10 se denuncian ante una autoridad, un porcentaje –9.4%‒ prácticamente idéntico al promedio nacional. La Envipe, a diferencia de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) que mide la percepción trimestral en zonas urbanas, sí captura la victimización real mediante autorreporte, incluidos delitos que rara vez llegan a una fiscalía: robos en la calle, carteras sustraídas, robos a casa habitación en ausencia de los propietarios, amenazas.

Brecha en conceptos

La mejora que reporta el Inegi describe, ante todo, cómo se siente la población yucateca, no cuánto delito ocurre realmente ni cuánto de ese delito llega a las instituciones. La brecha entre percepción, victimización reportada y denuncia efectiva sigue siendo, en términos prácticos, tan amplia en Yucatán como en el resto del país.

Esa brecha explica también por qué la sensación de seguridad en la entidad no ha sido lineal. Meses antes de esta edición de la Envipe, reportes periodísticos ya documentaban un deterioro sensible en la percepción de seguridad yucateca pese a que los homicidios dolosos y los secuestros se mantenían entre los más bajos del país: linchamientos en Tekit, ejecuciones en Dzilam González y secuestros en ranchos de Buctzotz alimentaron esa sensación, amplificada por el papel de Mérida como centro receptor y difusor de información regional. El repunte de 4.1 puntos que ahora reporta el Inegi sugiere que ese deterioro se revirtió parcialmente, pero no que las causas estructurales –y mediáticas‒ que lo generaron hayan desaparecido.

Panorama peninsular

En el resto de la Península, Campeche se mantuvo en el décimo lugar entre los estados más seguros del país, aunque su percepción de inseguridad bajó de 68.9% a 63%, un descenso de 5.9 puntos. Quintana Roo, en cambio, continúa siendo el foco rojo regional: pasó del onceavo al décimo lugar entre los estados más inseguros del país, con 76.1% de su población considerando insegura a la entidad, frente a 80.3% en el 2025.

La reducción es real, pero insuficiente para sacar al estado del último tercio de la tabla nacional, y contrasta con los señalamientos que en el 2026 han colocado a Quintana Roo entre las entidades con mayor incidencia de extorsión y con el primer lugar nacional en denuncias de trata de personas.

El contraste peninsular resume, en miniatura, la fotografía nacional: sólo cinco entidades registran una percepción de inseguridad por debajo del 50 por ciento; en las 27 restantes, entre 56 y 90 de cada 100 habitantes describen su estado como inseguro. A nivel país, 74% de la población de 18 años y más considera inseguro a México –23.2% consideró seguro al país en el 2025, frente a 24.7% en el 2026, un avance marginal‒ y la percepción de inseguridad es más alta entre las mujeres (77.4%) que entre los hombres (70.1%).

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Los más inseguros

Encabezan la lista de los estados más inseguros el Estado de México (90%), Morelos (88.7%) y Tabasco (87.6%), los tres gobernados por Morena, partido que también gobierna a nueve de los diez estados con peor percepción de seguridad del país ‒Guanajuato, con administración panista, es la excepción.

En el extremo opuesto, la fotografía es más heterogénea: de los diez estados con mejor percepción, cinco son gobernados por Morena, dos por el PAN, dos por el PRI y uno por Movimiento Ciudadano, lo que sugiere que la percepción de seguridad no responde de manera uniforme al color partidista del gobierno estatal, sino a factores locales de gestión, cobertura mediática y contexto delictivo propio de cada entidad.

Para Yucatán, el reto que deja esta edición de la Envipe no es sólo sostener el segundo lugar nacional, sino cerrar la distancia entre lo que la población percibe y lo que efectivamente se denuncia e investiga. Mientras 90.6% de los delitos que ocurren en la entidad permanezca fuera del radar institucional, cualquier mejora en la percepción seguirá siendo, en buena medida, una fotografía incompleta.