Fiscalía va contra “maquinitas” irregulares en Campeche; detectaron presencia de menores

La Fiscalía Federal en Campeche mantiene acciones contra establecimientos que operan máquinas de juego al margen de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, informó la fiscal federal local Margarita Galván Rodríguez, precisó que los operativos surgieron a partir de reportes sobre la presencia de adolescentes en estos sitios y un posible vínculo con otras actividades.

A raíz de ello, Fiscalía Federal inició revisiones en establecimientos de Ciudad del Carmen, Champotón, Escárcega y Campeche. Las autoridades verifican la operación de las denominadas maquinitas y determinan si existe una violación a la legislación federal. Galván Rodríguez señaló que las investigaciones todavía no concluyen y que las diligencias continúan en distintos puntos del estado.

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Respecto a la posibilidad de que estos establecimientos estén relacionados con el reclutamiento de menores por parte del crimen organizado, la fiscal federal indicó que hasta el momento no se ha advertido un caso de ese tipo en el Estado. No obstante, señaló que la dependencia mantiene las acciones como una medida preventiva.

La autoridad ministerial pretende evitar la concentración de niños y adolescentes en lugares donde operan máquinas que pueden incumplir las disposiciones establecidas por la Ley Federal de Juegos y Sorteos. Como parte de las diligencias, la Fiscalía retira las máquinas que representan una posible infracción a la legislación federal.