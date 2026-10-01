Invasión de mosquitos en Champotón amenaza a miles de vecinos en Tierra y Libertad

Debido a la cantidad de cuerpos de agua que se han formado en un terreno de grandes proporciones ubicado en las inmediaciones de la cancha techada de usos múltiples de la colonia “Tierra y Libertad”, se ha agudizado la presencia de mosquitos durante esta temporada de lluvias, al sur de la cabecera municipal de Champotón.

Ante esta situación, vecinos de la zona señalaron que, más allá de solicitar labores de fumigación, es necesario atender el origen del problema. Por ello, plantearon que el terreno sea nivelado y rellenado con viajes de sascab, lo que, según consideran, ayudaría a reducir la acumulación de agua y evitar que el espacio continúe como punto de proliferación de larvas de mosquito.

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Cabe mencionar que este lugar es utilizado por los habitantes para realizar actividades deportivas y recreativas durante las tardes y noches. Sin embargo, los cuerpos de agua que se han formado en los alrededores generan molestias debido a la presencia de una gran cantidad de zancudos.

Respecto a la propuesta, habitantes de la zona comentaron que hasta el momento no han recibido respuesta a la solicitud de material de relleno para reducir la acumulación de agua en este sector de la cabecera municipal. En las inmediaciones del terreno, algunas familias y jóvenes practican deportes como béisbol y voleibol.

Margarita Chávez, vecina del lugar, señaló que el problema con este terreno se ha presentado durante años y que, según su versión, maquinaria ha acudido a raspar la zona y retirar la tierra, lo que ha dejado el terreno aún más bajo.

“Los tractores raspan y toda la tierra se la llevan, mientras nos dejan en lo hondo. Y la verdad es que sí hay mucho mosco. También aquí cerca hay una zanja que acumula mucha agua de lluvia”, destacó.

Por su parte, Lorena del Jesús comentó que por las noches la presencia de mosquitos es insoportable, al grado de que resulta prácticamente imposible salir al parque o permanecer en las puertas de los domicilios.

Durante un recorrido por este sector de la ciudad, otros colonos comentaron que las labores de fumigación para reducir la presencia de mosquitos han sido insufi cientes, pues, según indicaron, la última jornada se realizó hace poco más de un mes.

No obstante, insistieron en que el problema debe atenderse desde su origen, en este caso, la acumulación de agua estancada en los alrededores del terreno.