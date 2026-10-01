El viento que anuncia a los muertos: ¿Qué es y cuándo entra a Campeche el ‘aire de los finados' este 2026?

Con la cercanía de las fechas dedicadas a los Fieles Difuntos, en los hogares de Campeche comienza a sentirse la expectativa por la llegada del tradicional "aire de los finados", esa brisa fresca de los vientos del norte que, según el saber popular peninsular, anuncia la llegada de las ánimas a los altares de Janal Pixan.

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¿Qué es el aire de los finados y qué significa en la tradición peninsular?

Meteorológicamente, este fenómeno popular no es más que el impacto del primer frente frío de la temporada en la Península de Yucatán. Para este octubre de 2026, los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sugieren que este sistema frontal estará haciendo su entrada hacia finales de mes, coincidiendo de manera exacta con las festividades tradicionales.

Pronóstico del tiempo: ¿Cuándo llega el primer frente frío a Campeche en 2026?

La tradición peninsular atribuye este viento fresco a la llegada de las ánimas a los altares.

La temporada 2026-2027 prevé el ingreso de hasta 25 frentes fríos en la región peninsular. Aunque la primera quincena de octubre mantendrá condiciones calurosas con lluvias por ondas tropicales y vaguedades, será en la última semana de octubre cuando la masa de aire frío comience a empujar hacia el suroeste del Golfo de México, trayendo consigo el esperado descenso térmico en Campeche.

Más allá del dato del tiempo, el "aire de los finados" posee una profunda carga cultural. Para los campechanos, la primera "heladez" y el viento fresco que mueve el humo del copal en los altares es la confirmación de que la tradición está viva, acompañando el vapor de los pibes y los olores de la época hasta entrada la primera semana de noviembre.

JGH