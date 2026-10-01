Desperdicio de agua en el sistema de bombeo en Campeche contrasta con escasez del líquido en colonias

Mientras en varias colonias de la capital campechana escasea el vital líquido, cientos de litros de agua se tiraron durante el día por fallas en el sistema de bombeo del fraccionamiento Paseo Los Sauces, denunciaron habitantes.

Esto, ante la demanda del vital líquido que actualmente padecen colonias como La Leovigildo Gómez, parte del barrio de Santa Ana y, recientemente, el fraccionamiento San Cayetano.

Y es que vecinos comentaron que desde muy temprano comenzó el desperdicio de cientos de litros del vital líquido, que continuó por la tarde sin ser atendido, pese al reporte realizado al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC).

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Esto, en la intersección de las calles Arcoledas con Ciprés y la carretera Antigua a Hampolol, donde habitantes no pudieron hacer nada para evitar el desperdicio, al estar cerrado el cuarto del sistema de bombeo, mientras los escalones se transformaban en cascadas por el tiradero del vital líquido.

“Indigna y molesta mucho, porque se reportó desde la ma- ñana y durante todo el día **cientos, creo yo que ya miles de litros de agua, se tiraron en la vía

pública**, cuando escuchamos que en otras colonias de la ciudad no les llega, y acá las autoridades del SMAPAC no mandaron a nadie a atender esta situación”, manifestó Francisco Rodríguez, vecino del lugar.

“El problema es que los del SMAPAC tienen en abandono estas instalaciones, no ponen a un encargado y, por esa razón, no hay nadie que vea qué hacer. Es lamentable, es mucho el

desperdicio de agua por la negligencia de las autoridades que deberían encargarse de atender esto, y más que nunca hoy que se habla de que hay que cuidar el agua; las autoridades muchas veces se muerden la lengua al no hacerlo ellos”, agregó Serafín Gómez, habitante del sector.

Mientras en Paseo Los Sauces se tira el agua limpia, las aguas negras siguen rebosando en el fraccionamiento de enfrente,

en Solidaridad Nacional, donde habitantes continúan a la espera de las obras de rehabilitación del drenaje y los registros sanitarios.

“A los de enfrente, por lo menos, se les tira el agua limpia; acá seguimos con el rebosamiento de las aguas sucias y es lo que continúa dañando nuestra salud y la vía pública”, comentó Lisbeth Yam, vecina de Solidaridad Nacional.