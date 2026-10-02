Minimiza alcaldía de Campeche desabasto de agua en la capital

Pese a los reportes de desabasto de agua potable realizados por vecinos de diversos sectores del barrio de Santa Ana y de la colonia San Cayetano, el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC) negó que existan fallas generalizadas en el suministro del vital líquido en el municipio.

De acuerdo con habitantes de ambas zonas, durante las últimas semanas se han presentado problemas con el servicio, situación que ha generado inconformidad entre las familias que dependen de la red pública para abastecerse de agua.

En ausencia del director del SMAPAC, Fernando Eduardo Quijano Palomo, José Uc, encargado de la Unidad de Comunicación del organismo, aseguró que no existe desabasto de agua en la ciudad.

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El funcionario reconoció que desconoce los reportes sobre la falta del vital líquido en la colonia San Cayetano, así como en las calles Querétaro, Perú y la avenida Luis Donaldo Colosio, del barrio de Santa Ana. No obstante, señaló que se verificarán las denuncias, pese a que los habitantes aseguran que ya las han hecho del conocimiento del SMAPAC.

Hasta el momento, el organismo dependiente del Ayuntamiento de Campeche no ha explicado las causas de la falta de agua reportada en estos sectores.

De acuerdo con información difundida semanas atrás a través de las redes sociales oficiales del SMAPAC, se registraron fallas en el sistema de bombeo ubicado sobre la avenida Héroe de Nacozari, a la altura del aeropuerto de la ciudad, ocasionadas por interrupciones en el suministro eléctrico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), derivadas de las tormentas eléctricas asociadas con el paso de ondas tropicales.

El funcionario señaló que dicha situación ya fue atendida y aseguró que actualmente el sistema de bombeo opera al cien por ciento de su capacidad.

Reconoció desconocer el origen de la fuga de cientos de litros de agua registrada durante el día de ayer, los cuales terminaron en el drenaje pluvial de la carretera antigua a Hampolol. De manera preliminar, se presume que el desperdicio pudo estar relacionado con otra falla en el sistema de bombeo del fraccionamiento residencial Paseo de los Sauces.

Esta situación ocurre mientras en otros sectores de la ciudad continúan las quejas de ciudadanos por la falta de agua o por la baja presión en la red, lo que impide que el vital líquido llegue con suficiente fuerza para llenar los tinacos de los hogares.

Ante los reportes, autoridades del SMAPAC señalaron que verificarán las condiciones del servicio en los puntos donde los ciudadanos han denunciado problemas, incluidos aquellos casos que han sido difundidos mediante las redes sociales por los propios afectados