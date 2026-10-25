Indigna presunto feminicidio en Acalán.

Otro presunto feminicidio en Candelaria, ha consternado a los pobladores de ese municipio y provocado gran indignación entre las familias de la región. En un paraje solitario, cercano al lugar donde anteriormente se ubicaba una base militar, fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer y de acuerdo con los primeros reportes, la víctima presentaba signos de violencia.

El cadáver fue localizado en la calle 31, esquina con 2-F, de la colonia Acalán, una zona oscura y poco transitada. Elementos de seguridad acudieron al sitio, acordonaron la zona y personal de la Fiscalía realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Noticia Destacada Motociclista resulta lesionado tras choque con automóvil en la colonia Benito Juárez de Ciudad del Carmen

De manera preliminar, la víctima fue identificada como Itzel G.; sin embargo, hasta el cierre de esta edición las autoridades no habían confirmado oficialmente su identidad ni su edad. Trascendió que la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) inició una carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio para esclarecer los hechos, determinar la causa de muerte e identificar a los posibles responsables. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre una línea de investigación concreta.

Segundo caso en tres meses

El hallazgo ha desatado una ola de reproches entre habitantes y colectivos de la región, quienes reprueban la recurrencia de casos de violencia contra las mujeres. Apenas en agosto pasado, J.H.G., de solo 20 años de edad fue hallada en un predio de la colonia San Isidro; en ese caso, la causa de muerte fue determinada como asfixia mecánica por estrangulamiento. Casi dos meses después, en octubre, José “N”, de 26 años, fue sentenciado a 30 años de prisión por este feminicidio.

Datos de incidencia delictiva registran tres carpetas de investigación por homicidio doloso y feminicidio en Candelaria hasta principios de agosto de 2026, por lo que la cifra podría llegar a cinco con estos dos registros más recientes; una estadística que refleja la preocupación de la población por la seguridad de las mujeres en esa región.

Noticia Destacada Habitantes de Ostuacán linchan a presuntos feminicidas de una niña y su abuela

Mientras tanto, la FGECAM realiza las diligencias necesarias para esclarecer el caso y detener a quien o quienes resulten responsables. Sin embargo, la dependencia no ha emitido hasta ahora un comunicado oficial con información detallada sobre la identidad de la víctima, las causas de muerte y los avances de la investigación, manteniendo con total hermetismo el caso.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal