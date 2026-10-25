Atropellan a peatón en zona de invasión en Playa del Carmen; el motociclista responsable logró escapar

Un hombre fue trasladado en código rojo al Hospital IMSS-Bienestar luego de ser presuntamente atropellado por una motocicleta cuyo conductor se habría retirado del lugar, en la colonia irregular “Las Torres” de la CFE, en Playa del Carmen.

El hecho ocurrió en la sección 1 de la avenida Grijalva, a la altura de la torre 2, donde según testimonio de una persona que presenció el accidente, el peatón cruzaba de oriente a poniente cuando fue embestido por una motocicleta que circulaba de sur a norte.

Noticia Destacada Trabajadores turísticos de Playa del Carmen pagan hasta 200 pesos de taxi ante falta de transporte nocturno

El testigo describió que la unidad con características deportivas, de colores rojo y gris, y señaló que el conductor se huyó de la escena tras el impacto.

Poco después se presentaron los paramédicos de la Secretaría de Protección Civil quienes brindaron los primeros auxilios al lesionado y lo trasladaron de inmediato al hospital en código rojo debido a la gravedad presentada.

En tanto que los peritos de Tránsito Municipales también acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.