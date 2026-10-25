Doble feminicidio y suicidio en la colonia Italia; FGE establece que policía de tránsito atacó a su expareja e hija

La Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer los resultados de las investigaciones sobre los hechos del 21 de octubre, cuando fueron localizados los cuerpos de tres personas en un domicilio de la calle Sicilia, en la colonia Italia. Con base en las diligencias de campo y gabinete, la autoridad determinó que se trató de un doble feminicidio seguido del suicidio del agresor.

De acuerdo con el informe oficial, el hombre se desempeñaba como policía de tránsito. Las pesquisas indican que acudió primero al domicilio donde vivía y después se trasladó al inmueble de la calle Sicilia, en el que residían su expareja sentimental y la hija de ambos, una adolescente. Según la reconstrucción de la Fiscalía, la menor le permitió el acceso a la vivienda tras interactuar con él en la entrada.

Noticia Destacada Vecinos de Chetumal “inauguran” la ‘Laguna Reforma’ para denunciar inundaciones y baches

La dependencia señaló que el hombre habría seguido a la adolescente hasta el patio trasero y, cuando ella le daba la espalda, le disparó en la cabeza a corta distancia. La lesión le provocó un traumatismo craneoencefálico severo que le causó la muerte.

Posteriormente, el agresor se habría dirigido hacia donde se encontraba su expareja y le disparó en varias ocasiones. La necropsia determinó que la mujer presentó ocho lesiones por proyectil de arma de fuego y que la causa de su muerte fue una laceración cardiaca secundaria a esos impactos.

Noticia Destacada Vuelca tráiler en carretera Chetumal-Escárcega y se desata la rapiña en Nicolás Bravo

Por último, el hombre utilizó el arma para quitarse la vida con un disparo en la cabeza. El estudio médico forense precisó que el proyectil entró por la región temporal derecha y salió por la izquierda.

La Fiscalía detalló que, entre los actos de investigación, se localizó un segundo cargador compatible con el arma asegurada y que la prueba de rodizonato de sodio practicada en la mano derecha del hombre resultó positiva. Estos elementos fueron valorados junto con los demás dictámenes periciales e indicios recabados.

Noticia Destacada Tras dos ataques a pescadores, Quintana Roo anuncia medidas por aumento de avistamientos de cocodrilos

Respecto a las videograbaciones captadas en el exterior del inmueble durante el periodo en que ocurrieron los hechos, la autoridad indicó que no se observó la entrada ni la salida de alguna persona distinta de las víctimas y del elemento de tránsito. Añadió que, con base en ello, la investigación no arrojó elementos que apunten a la participación de una cuarta persona en el lugar.

Del análisis de los registros audiovisuales y de audio se identificaron diez detonaciones, dato que también fue contrastado con los resultados de las necropsias y los demás estudios periciales.

Noticia Destacada Detienen a un hombre con 20 dosis de presuntas drogas en Chetumal

Con el análisis integral de los datos, la FGE concluyó que el policía de tránsito privó de la vida a su hija y a su expareja, y después se disparó. La dependencia informó que continuará con las indagatorias, con perspectiva de género, a fin de integrar y fortalecer los elementos de prueba conforme a las disposiciones legales aplicables.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal