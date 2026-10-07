Sentencian a José “N” a 30 años de cárcel por feminicidio en Candelaria

A 30 años de cárcel fue sentenciado José “N”, de 26 años, por el feminicidio de J.H.G., luego de que aceptara llevar su caso mediante un procedimiento abreviado ante el juez.

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Además de la condena, el juez ordenó que deberá pagar la reparación del daño a los familiares de la víctima, así como la multa correspondiente, donde José “N” permanece internado en el Centro de Reinserción Social de San Francisco Kobén, donde deberá cumplir la pena impuesta.

Dictan 30 años de cárcel por feminicidio ocurrido en colonia San Isidro / Especial

El caso ocurrió el 16 de agosto, cuando J.H.G. fue encontrada sin vida en la colonia San Isidro, en el municipio de Candelaria. Las investigaciones realizadas por la Fiscalía permitieron reunir pruebas que señalaron a José “N” como presunto responsable de los hechos.