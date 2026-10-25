América pierde en casa frente a Pachuca en el partido de homenaje para Guillermo Ochoa

El Pachuca opacó un homenaje al exportero Guilermo Ochoa al vencer 2-1 al América el domingo en el Estadio Banorte en la Jornada 14 del Apertura 2026, en la que Cruz Azul y Atlas ganaron y ascendieron en la tabla de posiciones.

Los Tuzos del Pachuca (13°), dirigidos por el mexicano Benjamín Mora, llegaron a 16 puntos.

Las Águilas del entrenador uruguayo Guillermo Almada mantienen pese a la derrota el liderato con 27 unidades, y tienen un partido pendiente que jugarán el miércoles contra el Tijuana.

Alan Bautista (12') marcó el 1-0 para el Pachuca con un disparo raso desde fuera del área. Henry Martín (46') igualó 1-1 con un remate de pecho en el área chica. Los Tuzos ganaron con un riflazo del neerlandés Oussama Idrissi a los 74 minutos.

Previo al partido, Guillermo Ochoa presenció a nivel de campo el despliegue de un enorme tifo con su imagen como parte del homenaje que recibió tras su reciente retiro luego de su sexta participación en Mundiales, en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

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Al medio tiempo, las luces del estadio se apagaron y los reflectores alumbraron al Memo en el círculo central.

"Llevé la bandera de México y del América por el mundo, gracias por permitirme ser parte de este equipo", dijo.

Ochoa debutó en 2004 con el América, equipo con el que vivió dos etapas, la primera terminó en 2011 y la segunda fue de 2019 a 2022.

Cruz Azul sube al segundo lugar

En el estadio La Corregidora, el campeón Cruz Azul (2°) venció de visita 3-1 al Querétaro (8°), que sufrió su tercer derrota consecutiva tras un inicio de torneo sorprendente.

La Máquina, conducida por el entrenador mexicano Joel Huiqui, llegó a 26 puntos y quedó a uno del América.

Dirigidos por el chileno Esteban González, los Gallos Blancos locales se estancaron en 20 unidades aún en zona de clasificación. Andrés Montaño (19') hizo el 1-0 para Cruz Azul de tiro penal.

El argentino Mateo Coronel (33') empató con un zurdazo dentro del área. Nicolás Ibáñez (44') apareció en el costado izquierdo del área y firmó el 2-1 de Cruz Azul con un disparo a segundo palo.

El 3-1 final fue obra del nigeriano Christian Ebere (45+2') con un remate cruzado.