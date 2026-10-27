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Campeche / Sucesos

Arde motocicleta repartidora de tortillas en Ciudad del Carmen; sospechan que fue provocado

Una motocicleta de reparto se incendió en la colonia Limonar de Ciudad del Carmen. Bomberos y policías acudieron al sitio mientras autoridades investigan si fue provocado.

Por Israel Lozano

27 de oct de 2026

1 min

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Se incendia motocicleta en la colonia Limonar de Ciudad del Carmen
Se incendia motocicleta en la colonia Limonar de Ciudad del Carmen / Israel Lozano

Una fuerte movilización de cuerpos de emergencia y elementos policiacos se registró en las inmediaciones de la colonia Limonar, en Ciudad del Carmen, luego de que se reportara el incendio de una motocicleta estacionada a las afueras de un domicilio particular.

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Los hechos ocurrieron sobre la calle 18 de Julio, en el cruce con la calle 10 de Mayo, hasta donde arribaron bomberos de distintas corporaciones, así como elementos de la Dirección de Seguridad Pública y de la Policía Estatal, quienes acudieron para atender la emergencia y resguardar el área.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, la unidad presuntamente era utilizada para el reparto de tortillas. Asimismo, trascendió que el fuego habría sido provocado por personas desconocidas; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Policías municipales y estatales acordonaron la arteria para resguardar la zona de labores.
Policías municipales y estatales acordonaron la arteria para resguardar la zona de labores. / Israel Lozano

Ante la situación, los elementos policiacos procedieron a acordonar la zona para facilitar las labores de los cuerpos de rescate y preservar el sitio.

Posteriormente, se esperaba la llegada del personal ministerial para realizar las diligencias correspondientes, recabar indicios y determinar las circunstancias en las que se originó el fuego, así como deslindar responsabilidades.

JGH

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