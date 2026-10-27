INE admite falta de personal para vigilar actos anticipados de campaña en Campeche

Ante la proliferación de espectaculares, lonas y pintas de aspirantes a cargos de elección popular rumbo al Proceso Electoral 2026-2027, la vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Campeche, Elizabeth Tapia Quiñones, reconoció que el organismo carece de capacidad para monitorear todo el territorio estatal y depende, principalmente, de las denuncias para iniciar procedimientos.

Noticia Destacada Campeche pierde 8 mil 600 hectáreas de manglar en Atasta; invertirán 34.8 mdp para restaurarlas

La funcionaria reconoció que desde el 28 de septiembre, fecha en que asumió el cargo, la Junta Local no ha recibido quejas ni tiene procedimientos en trámite relacionados con posibles infracciones de competencia federal. Tampoco, aseguró, han recibido expedientes turnados por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral.

Tapia Quiñones explicó que el INE no cuenta con personal ni mecanismos para vigilar permanentemente cada municipio y detectar por cuenta propia toda propaganda susceptible de constituir una infracción. Por ello, sostuvo que la ciudadanía y los partidos políticos tienen la responsabilidad de denunciar y aportar elementos para que las autoridades actúen.

Aunque admitió que el organismo puede ampliar investigaciones e iniciar actuaciones de oficio cuando, durante un procedimiento, detecta otras posibles faltas, aclaró que no tiene facultades de monitoreo para buscar infracciones de manera generalizada.

La funcionaria también recordó que no toda propaganda relacionada con posibles aspirantes constituye automáticamente un acto anticipado de campaña, pues deben acreditarse elementos legales específicos. Citó como antecedente el proceso 2023-2024, cuando tribunales electorales consideraron que algunos casos correspondían a actividades internas de los partidos políticos.

La vocal ejecutiva precisó que el INE únicamente sustancia los procedimientos relacionados con cargos federales y remite los expedientes al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, instancia que determina si existió una infracción y qué sanción corresponde. En los asuntos locales, la competencia recae en el Instituto Electoral del Estado de Campeche, que investiga y turna los casos al Tribunal Electoral del Estado de Campeche.

Ante los cuestionamientos sobre la necesidad de fortalecer las atribuciones del organismo, consideró que corresponde a los legisladores discutir si se requiere un modelo electoral más restrictivo, con mayor vigilancia y consecuencias, o uno más abierto para la competencia política.

Reconoció que el tema también se ha discutido en el Consejo General del INE, sin que los consejeros hayan alcanzado acuerdos.

JGH