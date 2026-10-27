La Granja VIP: Quién es el tercer nominado de la semana en el reality

Las cosas están muy tensas dentro de La Granja VIP, donde todos los granjeros quieren seguir dentro de la competencia, aunque todo puede cambiar de un momento a otro con las dinámicas a las que se enfrentan cada día.

El día de ayer, se reveló el Legado de Azalia, quien fue la última eliminada del reality, la influencer tomó la decisión de mandar a la placa de nominados a Rafa Mercadante, mientras que ‘Mono’ Osuna usando el poder de la herradura, hizo lo mismo con Natalia Alcocer.

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¿Quién va a ser el tercer nominado de la semana en La Granja VIP?

Este martes 27 de octubre, se va a disputar el primer duelo de nominación, donde la capataz de la semana, que en este caso es Bebeshita, va a seleccionar a un granjero y otro más será elegido por el público.

Los dos seleccionados van a tener que enfrentarse en un duelo, donde el perdedor va a ser el tercer nominado de la semana, aunque todavía va a tener algunas opciones para poder salir de la placa de nominación.

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¿A qué hora y dónde ver La Granja VIP?

Todas las emociones del reality, las podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO, en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro de México, también por medio de la plataforma de Disney +.

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