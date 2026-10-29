Nombran a Juan Luis Martínez Rodríguez subdirector de Educación Primaria en Campeche

Juan Luis Martínez Rodríguez fue designado como nuevo subdirector de Educación Primaria en Campeche, cargo que asumirá a partir del próximo 1 de noviembre, informó la Secretaría de Educación del Estado.

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El nombramiento fue entregado este jueves 29 de octubre por el secretario de Educación, Candelario Jesús Pacheco Pacheco, en representación de la gobernadora Layda Sansores San Román, durante un acto en el que se formalizó la designación del nuevo funcionario.

De acuerdo con la información difundida por la dependencia estatal, Martínez Rodríguez es licenciado en Educación Primaria y cuenta con conocimientos sobre las necesidades de este nivel educativo, aspectos que fueron destacados para respaldar su nombramiento.

Con esta nueva responsabilidad, Juan Luis Martínez Rodríguez tendrá la encomienda de contribuir al fortalecimiento de la educación primaria en Campeche. Su designación entrará en vigor el 1 de noviembre, aunque hasta el momento no se ha informado quién ocupaba anteriormente el cargo.

JGH