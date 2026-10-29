Conductor ignora el alto y provoca fuerte choque en Ciudad del Carmen; atienden a dos personas

El accidente ocurrió en el cruce de las calles 37 y 44, a la altura de los edificios de Doña Nicha; dos personas fueron valoradas por paramédicos de la Cruz Roja, pero ninguna requirió traslado hospitalario.

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Un fuerte accidente vial entre dos automóviles particulares se registró en calles de la colonia Tecolutla, en Ciudad del Carmen, dejando cuantiosos daños materiales y afectaciones a la circulación vehicular. Dos personas recibieron una valoración prehospitalaria por parte de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

El percance ocurrió sobre el cruce de la calle 37 con la calle 44, a la altura de los edificios de Doña Nicha, donde, de acuerdo con los datos recabados, una familia se desplazaba a bordo de un automóvil Nissan Tiida, color gris, con dirección al centro de la ciudad.

Un Suzuki Ignis blanco presuntamente no respetó una señal de alto. / Israel Lozano

La unidad circulaba sobre la calle 37 cuando, presuntamente, el conductor de un automóvil Suzuki Ignis, color blanco, salió de la calle 44 sin respetar la señal de alto, provocando que ambas unidades colisionaran.

Debido al impacto, el Nissan Tiida recibió el golpe en el costado derecho y fue proyectado varios metros hacia adelante, mientras que ambos vehículos terminaron con daños materiales de consideración.

Tras el reporte del accidente, al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes valoraron a dos personas involucradas en el percance. Afortunadamente, ninguna presentó lesiones que ameritaran su traslado a un hospital.

Minutos después arribaron peritos de Tránsito y ajustadores de las compañías aseguradoras para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.

Finalmente, los conductores involucrados llegaron a un acuerdo para cubrir los daños materiales mediante sus respectivas aseguradoras, por lo que, una vez concluidos los procedimientos, se retiraron del lugar.

JGH