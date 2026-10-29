Sanciona IEQROO a regidor de Othón P. Blanco por promocionar un tercero desde el cabildo y sus redes

Un elogio pronunciado en plena sesión de Cabildo y varias publicaciones en una red social le costaron al regidor de Othón P. Blanco, Benjamín Trinidad Vaca González, una sanción del Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO). El Consejo General del organismo determinó que el edil vulneró los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad en la contienda, además de hacer un uso indebido de recursos públicos para realizar promoción personalizada en favor de Rafael Marín Mollinedo.

La determinación se dio al resolver el procedimiento ordinario sancionador IEQROO/POS/114/2026. De acuerdo con el documento, la conducta se relaciona con las manifestaciones hechas durante la vigésima cuarta sesión ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento y con mensajes difundidos en la cuenta personal de Facebook del servidor público, en los que hizo referencias favorables a Marín Mollinedo.

Noticia Destacada INE destruirá más de 22 mil formatos de credenciales para votar en Quintana Roo

Según la resolución, durante la sesión el regidor pidió el uso de la voz para referirse a Marín Mollinedo y destacar sus cualidades, su trayectoria y su participación en el movimiento de Morena. Al ser transmitidas por el canal oficial del Ayuntamiento, la autoridad electoral consideró que esas expresiones constituyeron una forma de promoción personalizada desde un espacio institucional.

El análisis también abarcó las publicaciones en Facebook, en las que Vaca González manifestó su respaldo a Marín Mollinedo, a quien identificó como referente del movimiento y subrayó por su recorrido político. El IEQROO concluyó que estos mensajes, sumados a lo dicho en el Cabildo, rompieron con las reglas que deben observar quienes ejercen un cargo público para no influir en la equidad de la competencia electoral.

Noticia Destacada Cateo en Chetumal termina con una persona escoltada y un choque

En el apartado resolutivo, el Consejo General declaró existente la conducta denunciada e impuso al regidor su inscripción durante cuatro años en el Registro Estatal de Personas Sancionadas por Infracciones a la Normatividad Electoral. La sanción se fundamenta en el artículo 406, fracción VII, incisos a) y b), de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.

El instituto ordenó además dar vista al Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, para que, dentro de sus atribuciones, actúe conforme a la normativa aplicable por el uso de recursos públicos en la promoción personalizada.

Noticia Destacada Hombres encapuchados bajan a una persona de una camioneta en Chetumal

La resolución se apoya, entre otras disposiciones, en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que obliga a las personas servidoras públicas a aplicar con imparcialidad los recursos bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal