Vivienda para el Bienestar 2026 en Champotón: seleccionan a 673 personas; ¿cómo consultar los resultados?

Un total de 673 personas resultaron seleccionadas en el sorteo del programa Vivienda para el Bienestar 2026 en Champotón, de un registro de mil 916 solicitantes. El procedimiento se realizó en la Unidad Deportiva Ulises Sansores, donde también se eligieron 68 folios de reserva para cubrir posibles bajas durante las siguientes etapas.

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El sorteo contó con la presencia de un notario público y personal de la Comisión Nacional de Vivienda y de la Delegación de Programas para el Bienestar. Las personas seleccionadas deberán continuar con el proceso correspondiente y cumplir los requisitos establecidos para acceder al beneficio.

Durante la asamblea se informó que el programa contempla 159 viviendas para personas adultas mayores y personas con discapacidad, además de 208 destinadas a estudiantes bajo la modalidad de renta. Estas asignaciones forman parte de las acciones federales para ampliar las opciones de acceso a una vivienda para distintos sectores de la población.

Quienes no acudieron al evento presencial podrán consultar de forma digital si su folio fue elegido. / Especial

El delegado de Programas para el Bienestar, José Antonio Cardozo Rivero, destacó que la política habitacional busca facilitar el acceso a una casa propia a personas que enfrentan dificultades para reunir los recursos necesarios o acceder a esquemas tradicionales de financiamiento.

También se informó que quienes no asistieron a la asamblea podrán consultar los resultados y verificar si su folio fue seleccionado. La CONAVI publicará la lista oficial a través de sus canales institucionales, donde se podrán conocer los pasos siguientes para continuar con el trámite.

JGH