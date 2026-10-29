Motociclista muere al chocar contra un caballo en la carretera Escárcega-Candelaria

Un choque contra un caballo terminó con la vida de un joven identificado como Edgar Jovani en la carretera Escárcega-Candelaria, en el tramo entre los ejidos Haro y Don Samuel. El motociclista murió en el lugar, mientras que el animal también falleció por las lesiones que sufrió durante el impacto.

El accidente se reportó cuando el joven circulaba por esta vía y se encontró con el caballo sobre la carretera. La colisión provocó que quedara tendido sobre el pavimento, sin posibilidad de recibir atención médica que le permitiera sobrevivir.

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Paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU), provenientes de la comunidad de División del Norte, llegaron al sitio tras el reporte.

Al revisar al motociclista, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Policías acudieron para asegurar el área y permitir las diligencias de las autoridades ministeriales. Personal de la Fiscalía General del Estado de Campeche quedó a cargo de las actuaciones correspondientes para establecer cómo ocurrió el percance.

El accidente dejó tanto al conductor como al caballo sin vida y volvió a poner en evidencia el riesgo que representan los animales que ingresan a las carreteras, sobre todo durante la noche.

Hasta la información disponible, no se precisó quién era el propietario del equino ni cómo llegó a la vía de circulación.