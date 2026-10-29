Camiones de transporte público protagonizan doble accidente en Ciudad del Carmen

Cuantiosos daños materiales y afectaciones a la circulación vehicular fue el saldo de un accidente entre una camioneta particular y un camión del transporte urbano, registrado sobre la avenida Periférica Norte, en el cruce con la calle Guadalupe Victoria, en la colonia Insurgentes de Ciudad del Carmen.

De acuerdo con los datos recabados, el percance ocurrió cuando el conductor de una camioneta Kia Sportage, color blanco, intentó incorporarse a la avenida Periférica Norte desde la calle Guadalupe Victoria, sin percatarse de que un camión urbano de la ruta Zoológico–Playa Norte, con número económico 18, se encontraba detenido en su parada para el ascenso y descenso de pasajeros.

Al no guardar la distancia necesaria, el conductor de la camioneta terminó impactándose contra la parte trasera del autobús, lo que ocasionó daños materiales de consideración en ambas unidades. Debido a la posición en la que quedaron los vehículos, uno de los carriles de circulación permaneció bloqueado, generando complicaciones para los automovilistas que transitaban por la zona.

Noticia Destacada Siguen sin localizar a persona desaparecida en el río de Ribera Gómez, Palizada

Al lugar acudieron agentes de Vialidad y Tránsito Municipal para tomar conocimiento de los hechos. Debido a que ninguno de los conductores aceptaba la responsabilidad del accidente, fue necesaria la intervención de los peritos de tránsito, quienes realizaron las diligencias correspondientes para determinar cómo ocurrió la colisión.

Tras el peritaje y la intervención de los ajustadores de las compañías aseguradoras, la responsabilidad fue atribuida al conductor de la camioneta particular, al establecerse que se trató de una colisión por alcance contra el camión urbano.

Finalmente, ambas partes llegaron a un acuerdo para cubrir los daños materiales mediante sus respectivos seguros. Una vez concluidas las diligencias, los conductores retiraron las unidades y las orillaron para liberar el carril afectado y restablecer la circulación vehicular en este sector de la ciudad.

Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas, por lo que el incidente quedó únicamente en daños materiales y afectaciones temporales al tránsito.

Daños materiales en segundo choque

Un fuerte susto se llevó una mujer adulta que conducía una camioneta particular, luego de impactarse contra un camión del transporte urbano frente al Centro de Convenciones Carmen XXI, en la colonia Playa Norte, dejando cuantiosos daños materiales y una escena aparatosa.

El accidente ocurrió durante la noche, en el cruce de la calle 40 con la avenida Héroes del 21 de Abril, cuando la conductora de una camioneta Suzuki gris salía de un evento realizado en las inmediaciones del recinto y se disponía a regresar a su domicilio.

De acuerdo con los datos recabados en el lugar, al intentar incorporarse a la avenida, la mujer presuntamente no se percató de la proximidad de un camión urbano de la ruta Zoológico, con número económico 31, cuyo operador circulaba con preferencia de paso.

Noticia Destacada Motociclista muere al chocar contra un caballo en la carretera Escárcega-Candelaria

La falta de precaución habría provocado que la camioneta se impactara contra las puertas laterales del costado derecho del autobús, ocasionando fuertes daños materiales en ambas unidades. Debido a la fuerza del choque, varios fragmentos de plástico de la camioneta quedaron esparcidos sobre el pavimento.

Tras el percance, dos mujeres que viajaban en la camioneta fueron valoradas en el sitio por paramédicos de Protección Civil. Ambas presentaban una crisis nerviosa derivada de lo sucedido, pero, afortunadamente, ninguna requirió traslado a un hospital.

Posteriormente, los involucrados dialogaron y llegaron a un acuerdo para cubrir los daños materiales mediante la intervención de la aseguradora de la camioneta, evitando así que el incidente derivara en mayores complicaciones legales.

Elementos de Tránsito que acudieron al lugar tomaron conocimiento de los hechos y permanecieron en la zona para atender la situación y facilitar las diligencias correspondientes.