Mercado Renacer del Campo Yucateco ofrecerá ingredientes para preparar pibes de Janal Pixán en Mérida

Frijol verde, camote, jícama, cítricos, achiote, recados y hojas de plátano estarán disponibles este viernes 30 de octubre en una edición más del Mercado Renacer del Campo Yucateco, donde productores locales ofrecerán los insumos para preparar los tradicionales pibes del Janal Pixán.

Edgardo Medina Rodríguez, secretario de Desarrollo Rural del Estado, informó que la jornada se llevará a cabo en el Gran Parque La Plancha, de 08:00 a 18:00 horas, con una oferta de productos del campo que busca acercar a las familias los ingredientes de las celebraciones por el Día de Muertos.

A estos productos se sumarán mandarinas, naranjas y toronjas, con lo que los consumidores podrán encontrar en un mismo espacio parte de los ingredientes para elaborar los platillos y dulces tradicionales de la temporada. La oferta busca responder a las necesidades de las familias que comienzan a preparar los alimentos para celebrar el Janal Pixán.

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El titular de la Seder destacó que estas fechas son de las más importantes para que los productores vendan sus cosechas, debido al consumo de alimentos propios de las tradiciones locales. Junto con las fiestas decembrinas, el Día de Muertos concentra una demanda que puede beneficiar a quienes cultivan y distribuyen los productos del campo.

Medina Rodríguez señaló que los participantes están entusiasmados, pues el mercado les permite ofrecer sus mercancías directamente a los consumidores. El propósito es que los productores vendan lo que cosechan, sin depender de otros canales de comercialización.

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El funcionario resaltó la respuesta que ha tenido el Mercado Renacer del Campo Yucateco, pues la ciudadanía ya espera sus jornadas para adquirir alimentos frescos y productos locales. En su opinión, esta iniciativa impulsada por el Gobierno estatal comienza a consolidarse como una alternativa para fortalecer la relación entre el campo y las familias de Mérida.

La edición de hoy permitirá a los asistentes abastecerse de ingredientes como hojas de plátano, achiote y recados, indispensables en la preparación de la comida tradicional por el Día de Muertos.

La dependencia busca mantener este espacio como punto de encuentro entre productores y consumidores, con jornadas que aprovechen las temporadas de mayor demanda y contribuyan a la venta de las cosechas yucatecas.