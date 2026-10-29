Elecciones en Israel: oposición acusa a Netanyahu de intentar desconocer resultados; Policía descarta fraude

El líder de la oposición israelí, Gadi Eisenkot, acusó este jueves 29 de octubre de 2026 al primer ministro en funciones, Benjamín Netanyahu, de intentar desacreditar los resultados de las elecciones parlamentarias, después de que el escrutinio dejara a su coalición sin los escaños necesarios para gobernar.

La controversia surgió luego de que el partido Likud, encabezado por Netanyahu, denunciara supuestas irregularidades electorales relacionadas con los partidos árabes israelíes, acusaciones que fueron desestimadas por la Policía ante la falta de pruebas.

Eisenkot cuestionó que el primer ministro utilizara información todavía no investigada para poner en duda el proceso electoral celebrado el martes 27 de octubre.

Oposición de Israel acusa a Netanyahu de cuestionar la voluntad de los votantes

En un comunicado, Gadi Eisenkot rechazó las acusaciones del Likud y señaló que los señalamientos sobre posibles irregularidades no habían sido acreditados por las autoridades.

Por su parte, Yair Golán, dirigente del partido de centroizquierda Los Demócratas, acusó a Netanyahu de negarse a aceptar los resultados de las urnas y de promover una campaña para restar legitimidad al voto de la población árabe.

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Golán también se pronunció a favor de explorar una alianza entre los partidos de oposición y las fuerzas políticas árabes para formar un nuevo gobierno.

Policía de Israel descarta pruebas de fraude electoral

El Likud aseguró haber entregado testimonios y documentación sobre presuntas irregularidades en centros de votación de comunidades árabes.

Entre sus denuncias mencionó la supuesta distribución de dinero junto con papeletas del partido Raam, así como otras posibles anomalías durante la jornada electoral.

Sin embargo, la Policía israelí informó que no encontró elementos que respaldaran las acusaciones de fraude y señaló que las votaciones transcurrieron con pocos incidentes que afectaran la integridad del proceso.

Las autoridades policiales indicaron que tampoco existían datos procedentes de investigaciones o labores de inteligencia que confirmaran los señalamientos del partido gobernante.

Comisión Electoral pide investigar posible injerencia extranjera

El presidente de la Comisión Electoral Central de Israel, el juez Noam Sohlberg, solicitó al director del Shin Bet, David Zini, investigar las denuncias sobre una posible intervención extranjera en las elecciones parlamentarias.

Según la información publicada por el diario Haaretz, las sospechas incluyen un supuesto financiamiento procedente de Qatar para promover la participación electoral en comunidades árabes israelíes.

Sin embargo, Sohlberg reconoció que no podía confirmar el fundamento de las acusaciones y solicitó que los servicios de inteligencia examinaran los señalamientos.

El funcionario pidió que los resultados de las investigaciones, en caso de existir hallazgos, fueran presentados durante la próxima semana.

Netanyahu considering unity government with Eisenkot that would exclude ultra-Orthodox - report | World Israel News The initiative comes as Israel faces a political deadlock following Tuesday’s Knesset election. By World Israel News Staff Confidants of Prime Minister Benjamin Netanyahu are exploring a proposal to establish a national unity government with Yashar party chairman Gadi Eisenkot, potentially offering the opposition leader a rotation agreement under which he would become prime minister after two years, according to a report published Thursday by Maariv. https://t.co/odtDOzzRgS — Babak Jabbarzadeh Tabrizi (@Babak_J_T) October 29, 2026

¿Quién ganó las elecciones en Israel de 2026?

De acuerdo con el recuento difundido este 29 de octubre, el bloque encabezado por Benjamín Netanyahu obtuvo 53 escaños, mientras que las fuerzas de oposición reunieron 48.

Por su parte, los partidos árabes alcanzaron conjuntamente 19 lugares en el Parlamento israelí, conocido como Knéset.

Ninguno de los dos principales bloques consiguió por sí solo los 61 diputados necesarios para formar una mayoría en la cámara de 120 integrantes.

La Comisión Electoral completó el conteo de las papeletas especiales, aunque los resultados definitivos todavía estaban pendientes de publicación oficial, prevista para el 4 de noviembre.

La distribución de los escaños abre una etapa de negociaciones entre los partidos políticos para definir la formación del próximo gobierno.

En este escenario, la representación parlamentaria de los partidos árabes adquiere relevancia para las posibles alianzas, mientras continúan las diferencias entre el Likud y la oposición por las denuncias de presuntas irregularidades electorales.

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