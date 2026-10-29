Choque de trenes en España: sube a 69 la cifra de muertos; continúan búsqueda de víctimas en Toledo

El choque de dos trenes de alta velocidad en Toledo, España, dejó al menos 69 personas muertas, mientras los equipos de emergencia mantienen las labores de búsqueda y recuperación de víctimas entre los restos de los vagones accidentados.

Este jueves 29 de octubre de 2026, grúas de gran tonelaje consiguieron retirar uno de los vagones que había caído por un terraplén tras la colisión ocurrida el miércoles cerca de la localidad de Urda.

El balance inicial de 68 fallecidos aumentó a 69, según reportes difundidos este jueves. Las autoridades también recibieron 64 denuncias presentadas por familiares de personas cuyo paradero no había sido confirmado.

Los equipos de rescate trabajaron durante la noche con iluminación artificial para revisar los vagones destruidos y las inmediaciones de las vías, ante la posibilidad de encontrar más víctimas.

¿Qué pasó en el choque de trenes de Toledo, España?

El accidente ocurrió la mañana del miércoles 28 de octubre, alrededor de las 8:53 horas locales, cuando un tren AVE de la compañía estatal Renfe impactó por detrás a otro convoy de la empresa Iryo.

Noticia Destacada España, de luto tras la colisión de dos trenes que dejó al menos 68 muertos

Ambos trenes cubrían la ruta entre Madrid y Sevilla. El convoy de Iryo permanecía detenido sobre la vía cuando recibió el impacto del tren de Renfe, lo que provocó el descarrilamiento de varios vagones.

La fuerza de la colisión ocasionó que algunos coches ferroviarios cayeran por un terraplén, lo que complicó las maniobras de rescate y recuperación de víctimas.

Investigan falla informática y posible error en el control ferroviario

El ministro de Transportes de España, Óscar Puente, explicó que una avería informática afectó el sistema de seguridad de un tramo ferroviario y provocó la detención de varios trenes.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, el centro de control autorizó posteriormente que el AVE de Renfe reanudara su circulación, pese a que el tren de Iryo continuaba detenido más adelante.

El convoy recorrió aproximadamente 25 kilómetros antes de impactar contra la parte trasera del otro tren.

Las autoridades investigan si una combinación de fallas técnicas y decisiones operativas contribuyó al accidente, aunque todavía no existe una conclusión definitiva sobre las responsabilidades.

Familiares de desaparecidos esperan identificación de víctimas

Las autoridades españolas establecieron un perímetro de seguridad alrededor del lugar del siniestro para facilitar las tareas de emergencia y las diligencias judiciales.

En Urda también se habilitaron espacios de atención para familiares de pasajeros, quienes reciben apoyo psicológico mientras esperan información sobre sus seres queridos.

La Guardia Civil instaló puntos de recepción de muestras de ADN en Madrid, Toledo, Córdoba y Sevilla, con el objetivo de avanzar en la identificación de las personas fallecidas.

Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, advirtió que las labores de retirada de vagones podrían revelar nuevas víctimas.

#Internacionales 🇪🇸La cifra de fallecidos por el choque entre dos trenes de alta velocidad registrado en la provincia de #Toledo, #España, ascendió este jueves a 69 tras confirmarse el deceso de una persona que se encontraba hospitalizada. 🔗Amplía esta información aquí👇 https://t.co/ihOPtECrcb — Televen (@Canal_Televen) October 29, 2026

Pedro Sánchez promete esclarecer el accidente ferroviario

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró que las investigaciones continuarán hasta determinar las causas de la colisión y las posibles responsabilidades.

El mandatario también expresó su respaldo a las familias de las víctimas y señaló que las autoridades trabajan para mejorar las condiciones de seguridad ferroviaria y evitar nuevos accidentes.

La tragedia de Toledo ocurrió meses después del accidente ferroviario registrado en enero en Adamuz, Andalucía, donde murieron 46 personas, lo que reactivó el debate sobre la seguridad de la red de alta velocidad española.

Mientras continúan las investigaciones, los equipos de emergencia mantienen la búsqueda de víctimas y las maniobras para retirar los vagones afectados, por lo que el balance de fallecidos todavía puede cambiar.

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