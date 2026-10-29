Vinculan a proceso a hombre por presunta violación y violencia familiar contra un menor en Cancún

Un hombre identificado como Diego “N” fue vinculado a proceso por su probable participación en los delitos de violación y violencia familiar, en agravio de un niño de un año y seis meses de edad, informó la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos Sexuales y el Libre Desarrollo de la Personalidad, los hechos que se le atribuyen habrían ocurrido a partir del 28 de abril del presente año, cuando la madre del menor lo dejaba al cuidado de una vecina mientras acudía a trabajar. Posteriormente, Diego “N”, quien era pareja sentimental de la mujer, pasaba por el niño.

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El 2 de mayo, el menor ingresó al Hospital General “Jesús Kumate Rodríguez”, en Cancún, con traumatismo craneoencefálico con hematoma, edema ocular izquierdo y probable abuso sexual.

Tras la valoración médica y ante la presencia de indicios compatibles con una agresión sexual, el personal de salud indicó a la madre que presentara la denuncia correspondiente ante la autoridad ministerial.

Las investigaciones permitieron localizar a Diego “N” en el municipio de Valladolid, Yucatán, donde fue detenido mediante una orden de aprehensión, en colaboración con la Fiscalía General de esa entidad. Posteriormente, fue trasladado a Quintana Roo y puesto a disposición de un juez.

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La Fiscalía también informó que la madre del menor, identificada como Perla del Carmen “N”, fue detenida y vinculada a proceso por los mismos delitos en mayo de este año. Actualmente, permanece bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Por su parte, el juez de Control impuso a Diego “N” la prisión preventiva por un periodo de dos años o el tiempo que dure el proceso judicial, mientras continúan las investigaciones.