Aleks Syntek revela los motivos por los que se separó de Karen Coronado

De nueva cuenta, Aleks Syntek se encuentra en medio de una fuerte controversia, pues desde su presentación, el pasado 15 de septiembre, el cantante ha sido el centro de la polémica por sus declaraciones.

Y ahora todo parece indicar que las cosas no han terminado de la mejor forma en su vida sentimental, pues hace poco el famoso rompió el silencio y reveló algunos detalles de su relación sentimental.

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¿Qué está pasando en la relación de Aleks Syntek?

De acuerdo con lo que reveló, Aleks Syntek en estos momentos ya se encuentra separado de su esposa Karen Coronado, tras 25 años de relación y después de toda la controversia que ha vivido en las últimas semanas, el cantante decidió abrir su corazón y entre lágrimas comentó que le dedicó la canción "Intocable", revelando que su vida profesional afectó su matrimonio.

¿Por qué se separó Aleks Syntek y Karen Coronado?

La pareja se conoció en un club nocturno, cuando ella tenía 15 años y él 23 años. Hasta que cumplió 18 años, hicieron oficial que tenían una relación. Después de cinco años de noviazgo, decidieron casarse en 2001, producto de su matrimonio, tuvieron dos hijos Natalia y Matías.

En medio de la polémica noticia, el cantante reveló en sus redes sociales, los que habrían sido los motivos de su separación.

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“No logramos estar juntos, pero me despido de ti. Estoy separado de mi mujer porque no le quiero hacer daño. Es muy difícil estar a mi lado, soy un hombre complicado, no le quiero hacer daño, quiero que ella sea feliz (…) Yo no me voy con resentimiento, me voy con gratitud. No me voy enojado pateando los muebles, me voy diciéndote ‘gracias por lo que me diste, tú recuerdo divino también habla de eso’”

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