Golpe al narcomenudeo en Campeche: dos detenidos y drogas aseguradas en cateos simultáneos

Dos personas fueron detenidas durante operativos simultáneos realizados en dos predios de la zona norte de la ciudad de Campeche, como parte de las acciones contra la venta de drogas, donde también fueron aseguradas diversas dosis de narcóticos, dinero en efectivo y motocicletas.

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Los cateos se llevaron a cabo en predios ubicados en el barrio El Carmelo y la colonia Morelos, hasta donde se trasladó personal de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) para dar cumplimiento a los mandamientos judiciales emitidos por jueces de Control, como parte de las investigaciones relacionadas con posibles actividades de narcomenudeo.

Durante las diligencias, los agentes realizaron revisiones en ambos inmuebles, donde localizaron las sustancias y demás objetos, además de detener a dos personas presuntamente relacionadas con los hechos investigados. Tanto los detenidos como los indicios asegurados quedaron a disposición de la Fiscalía Especializada en Narcomenudeo.

Será esta instancia la encargada de continuar con las investigaciones correspondientes para determinar la situación jurídica de los detenidos y establecer la posible relación de los objetos asegurados con actividades de venta de drogas. Hasta el momento, no se han precisado las cantidades de narcóticos y dinero decomisados, ni el número de motocicletas aseguradas.

JGH