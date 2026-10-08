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Campeche / Sucesos

Vinculan a proceso a Martín “N” por narcomenudeo en la colonia Aviación de Campeche

Martín “N” fue detenido con dosis de cocaína en piedra sobre la avenida Concordia; un juez de control lo vinculó a proceso y ordenó su traslado al penal de San Francisco Kobén.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

8 de oct de 2026

1 min

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Un sujeto identificado como Martín “N” fue vinculado a proceso por delitos contra la salud.
Un sujeto identificado como Martín “N” fue vinculado a proceso por delitos contra la salud. / Por Esto!

Martín “N” fue vinculado a proceso como probable responsable del delito contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo y variante de posesión simple, luego de que fuera asegurado con droga en la colonia Aviación.

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Los hechos ocurrieron cuando elementos de la Policía Estatal ubicaron al hombre a la altura de un puesto de alimentos sobre la avenida Concordia, donde durante una revisión localizaron entre sus pertenencias una bolsa de plástico que contenía fragmentos cristalinos con características de la “piedra de cocaína”, por lo que fue detenido y puesto a disposición de la autoridad correspondiente.

Tras la integración de la carpeta de investigación, un Juez de Control determinó vincularlo a proceso y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que permanece recluido en el Centro de Reinserción Social de San Francisco Kobén.

JGH

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