Vinculan a proceso a Martín “N” por narcomenudeo en la colonia Aviación de Campeche

Martín “N” fue vinculado a proceso como probable responsable del delito contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo y variante de posesión simple, luego de que fuera asegurado con droga en la colonia Aviación.

Noticia Destacada ¿Ya pasó el peligro por el Huracán Isaías en Campeche? Esto dice Protección Civil

Los hechos ocurrieron cuando elementos de la Policía Estatal ubicaron al hombre a la altura de un puesto de alimentos sobre la avenida Concordia, donde durante una revisión localizaron entre sus pertenencias una bolsa de plástico que contenía fragmentos cristalinos con características de la “piedra de cocaína”, por lo que fue detenido y puesto a disposición de la autoridad correspondiente.

Tras la integración de la carpeta de investigación, un Juez de Control determinó vincularlo a proceso y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que permanece recluido en el Centro de Reinserción Social de San Francisco Kobén.

JGH