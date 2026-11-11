Doña Alegría culpa a Marcela Mistral de alejar a Poncho de Nigris: "Me quitaste todo"

Leticia Guajardo mejor conocida como Doña Alegría, revivió públicamente el distanciamiento que mantiene con su hijo Poncho de Nigris. La matriarca de la familia habló del tema durante una conversación dentro de la segunda temporada de ‘La Mansión VIP’; show donde participa actualmente.

Las declaraciones ocurrieron durante una charla dentro del programa, en donde Guajardo señaló que el distanciamiento con su hijo se debe a su nuera, Marcela Mistral. Además de señalar a la pareja de su hijo como la culpable; la matriarca expuso los detalles de las fricciones familiares frente a las cámaras.

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¿Por qué Doña Alegría culpa a Marcela Mistral de alejar a Poncho?

Durante la conversación con otros participantes, Guajardo recordó que permaneció casi un año sin tener comunicación con Poncho de Nigris a raíz de las disputas. "¡Te felicito, Marcela, me volví loca. Me quitaste todo. Un año sin hablarme Poncho!", expresó entre reclamos, asegurando que su hijo siempre había sido sumamente apegado a ella.

Doña Alegría cuestionó además las supuestas condiciones que se le han impuesto para poder convivir con su hijo. Según su versión, Poncho le habría exigido mantener una buena relación con Marcela para sostener el contacto. Ante esto, la madre del influencer aseveró que el vínculo materno no debe estar sujeto a negociaciones.

Doña Alegría vuelve a exponer a Poncho De Nigris con Marcela Mistral #LaMansionVIP2 https://t.co/RKH6gF92r6 — SinFiltroX (@sinfiltr0x) November 10, 2026

A pesar de que Poncho de Nigris le habría solicitado a su madre antes de ingresar a ‘La Mansión VIP’ que evitará abordar temas privados o realizar comentarios sobre su esposa, la participación de Guajardo ha puesto nuevamente en el centro de la controversia el conflicto familiar.

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