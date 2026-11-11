Indignación en Campeche: Apuñalan a perrito en mercado 7 de Agosto y buscan al resposable

Un severo caso de crueldad animal movilizó a los cuerpos de seguridad en la capital del estado, luego de que un perro fuera rescatado con una profunda y larga herida provocada con un arma punzocortante en las inmediaciones del mercado 7 de Agosto, en la ciudad de Campeche.

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De acuerdo con información de la Vicefiscalía General de Delitos contra Animales, Ambiente y Ecosistemas, el hecho fue alertado a través de una llamada al número de emergencias 911. Tras recibir el reporte, agentes de la Policía Estatal de Investigación acudieron al centro de abasto para asegurar al canino y trasladarlo de urgencia a recibir atención médica.

La intervención del grupo altruista Granos de Arena fue fundamental para salvarle la vida al animal, ya que brindó asistencia veterinaria gratuita e inmediata, logrando estabilizarlo tras la severa lesión que sufría en el cuerpo.

El canino, bautizado con el nombre de Sansón, permanece bajo resguardo en las instalaciones de la unidad canina de la Vicefiscalía. Personal de la dependencia lo describió como un ejemplar noble y cariñoso, el cual continúa recibiendo los cuidados necesarios para su completa recuperación.

Por estos hechos, la representación social abrió la correspondiente carpeta de investigación y desplegó las diligencias ministeriales para identificar y localizar al responsable de la agresión. La autoridad recordó que el delito de maltrato animal se castiga con multas de hasta 35 mil pesos y penas de hasta cinco años de prisión, además de habilitar la línea de WhatsApp 981 159 3230 para recibir datos del caso o donaciones de alimento.

JGH