Detienen a sujeto con presunta droga en la colonia San Román de Dzitbalché

Un hombre fue arrestado por elementos de las fuerzas de seguridad en las calles de la colonia San Román, perteneciente al municipio de Dzitbalché, luego de que durante una revisión precautoria los agentes le encontraran diversas dosis de presuntas sustancias ilícitas ocultas entre sus pertenencias.

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La intervención se registró cuando las corporaciones policiacas realizaban recorridos de prevención y vigilancia en dicho sector residencial. Al notar la presencia del individuo y tras presentar una actitud evasiva, los uniformados le marcaron el alto para efectuar una inspección de rutina, detectando varios envoltorios de plástico con producto de características similares a narcóticos.

Ante el hallazgo, los oficiales procedieron al inmediato aseguramiento del sospechoso y a la confiscación de las sustancias prohibidas. El individuo fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del Ministerio Público para la apertura de la carpeta de investigación correspondiente.

En las próximas horas, las autoridades ministeriales realizarán los dictámenes periciales para determinar el tipo y peso exacto de lo incautado, así como para definir la situación jurídica del detenido por probables delitos contra la salud.

JGH