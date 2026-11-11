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Quintana Roo / Cancún

Víctimas de desapariciones y homicidios de Chetumal se suman al bloqueo de las Madres Buscadoras en Cancún

Más víctimas de injusticias en casos de desaparición y homicidios se sumaron a la manifestación la cual lleva cinco días.

Por Gabriel Alcocer

11 de nov de 2026

1 min

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El secretario general del Ayuntamiento de Benito Juárez, Antonio Riveroll, acudió al kilómetro 0 para solicitar que retiraran el bloqueo, pero no presentó propuestas de solución
El secretario general del Ayuntamiento de Benito Juárez, Antonio Riveroll, acudió al kilómetro 0 para solicitar que retiraran el bloqueo, pero no presentó propuestas de solución / Gabriel Alcocer

Al prolongarse la manifestación y bloqueo durante 5 días en el kilómetro 0 de la zona hotelera, las Madres Buscadoras de Quintana Roo recibieron muestras de apoyo de la ciudadanía, con la entrega de agua embotellada, alimentos y diversos artículos para continuar con su lucha para obtener justicia.

Además, más víctimas de injusticias en casos de desaparición y homicidios se sumaron a la manifestación en el transcurso de las últimas horas, procedentes de la ciudad de Chetumal.

Las Madres Buscadoras mantienen el bloqueo en Cancún y esperan respuesta de las autoridades.

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Las manifestantes reportaron que el secretario del Ayuntamiento de Benito Juárez, Antonio Riveroll se presentó durante la mañana al lugar de la protesta, para tratar de convencerlas para que levantaran el bloqueo, pero sin llevarles ninguna propuesta de solución para la atención de sus demandas.

De esta manera, el plantón de las madres buscadores continúa por tiempo indefinido en la entrada de la zona hotelera, lo que genera complicaciones en la circulación vehicular en las inmediaciones.

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