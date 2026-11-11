Víctimas de desapariciones y homicidios de Chetumal se suman al bloqueo de las Madres Buscadoras en Cancún

Al prolongarse la manifestación y bloqueo durante 5 días en el kilómetro 0 de la zona hotelera, las Madres Buscadoras de Quintana Roo recibieron muestras de apoyo de la ciudadanía, con la entrega de agua embotellada, alimentos y diversos artículos para continuar con su lucha para obtener justicia.

Además, más víctimas de injusticias en casos de desaparición y homicidios se sumaron a la manifestación en el transcurso de las últimas horas, procedentes de la ciudad de Chetumal.

Noticia Destacada Ignoradas por las autoridades; Madres Buscadoras piden empatía para las víctimas y continúan bloqueo en Cancún

Las manifestantes reportaron que el secretario del Ayuntamiento de Benito Juárez, Antonio Riveroll se presentó durante la mañana al lugar de la protesta, para tratar de convencerlas para que levantaran el bloqueo, pero sin llevarles ninguna propuesta de solución para la atención de sus demandas.

De esta manera, el plantón de las madres buscadores continúa por tiempo indefinido en la entrada de la zona hotelera, lo que genera complicaciones en la circulación vehicular en las inmediaciones.