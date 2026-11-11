Mérida establece registro de mascotas con microchip: estos son los casos obligatorios

El Ayuntamiento de Mérida establece nuevas disposiciones para la identificación de perros y gatos mediante microchips, como parte del Reglamento para la Protección y Bienestar de la Fauna, publicado en la Gaceta Municipal.

La normativa contempla la creación de una Clave Única de Identificación Animal y un Registro Municipal de Perros y Gatos para facilitar la identificación, seguimiento y recuperación de mascotas.

¿El registro de mascotas en Mérida será obligatorio?

De acuerdo con el artículo 260 del reglamento, el Registro Municipal de Perros y Gatos es voluntario y recomendable para las personas tutoras, aunque existen casos específicos en los que la identificación mediante microchip será obligatoria.

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El artículo 265 establece que el registro será un requisito para adoptar perros y gatos provenientes del Centro Municipal de Atención Animal (CEMAA), recuperar animales ingresados o resguardados por la autoridad municipal y para las mascotas cuyos tutores sean requeridos por la autoridad competente, conforme a las disposiciones aplicables.

¿Cómo funcionará el microchip para mascotas en Mérida?

La Clave Única de Identificación Animal será un código alfanumérico contenido en un microchip implantado debajo de la piel de perros y gatos. Este dispositivo permitirá identificar individualmente a cada animal y facilitar su rastreo, recuperación y restitución en caso de extravío.

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El registro se realizará mediante la implantación del microchip y la captura de su código en la base de datos municipal. La Unidad de Medio Ambiente y Bienestar Animal (UMABA) administrará el sistema digital.

¿Dónde se podrá registrar a perros y gatos?

La captura y activación del microchip únicamente podrá realizarse por personal autorizado de la UMABA o por servicios veterinarios que cuenten con un registro municipal vigente ante la dependencia.

El Registro Municipal incluirá información de la persona tutora, los datos del animal y los de la persona profesionista responsable del registro y, en su caso, de la implantación del dispositivo.