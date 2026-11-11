Cable de alta tensión mata a una vaca en Palizada; habitantes alertan por líneas eléctricas caídas

La caída de un cable de media tensión provocó la muerte de una vaca de la raza Brahman en la comunidad de San Eduardo, perteneciente al municipio de Palizada, luego de que el animal recibiera una potente descarga eléctrica al entrar en contacto con la línea de alta tensión que permanecía tendida sobre el suelo.

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De acuerdo con reportes de los habitantes, el hecho ocurrió durante las primeras horas de la mañana, cuando el cable colapsó y alcanzó a la res de cuatro años de edad mientras pastaba en las inmediaciones del terreno. La descarga le causó la muerte instantánea al ejemplar, propiedad de la pobladora Ana María Hernández.

Tras el percance, los vecinos alertaron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a las autoridades locales para solicitar la desconexión inmediata de la línea energizada y evitar una tragedia mayor con personas o más ganado de la zona rural.

Personal de la paraestatal acudió más tarde al sitio para retirar el cableado y reparar el desperfecto; sin embargo, el incidente desató la indignación y preocupación de las familias de la Región de los Ríos, quienes denunciaron que en diversos puntos de la localidad existen cables a ras de suelo que representan un peligro latente para trabajadores del campo y animales.

Los productores locales hicieron un llamado urgente a la CFE para dar mantenimiento preventivo a las redes eléctricas en el sector rural de Palizada, donde el deterioro de la infraestructura expone constantemente el patrimonio ganadero. Se desconoce si la afectada interpondrá una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para reclamar la indemnización por la pérdida del ejemplar.

JGH