Hallaron con vida a los tres tripulantes del yate Leemar desaparecidos durante un viaje de Cuba a Isla Mujeres

Después de cuatro días de incertidumbre, los tres tripulantes del yate Leemar, que había sido reportado como desaparecido durante su travesía de Cuba hacia Isla Mujeres, fueron localizados con vida a aproximadamente 55 kilómetros al norte de Progreso, Yucatán.

La embarcación había zarpado durante la madrugada del pasado 6 de noviembre desde Marina Hemingway, en Cuba, con destino a Isla Mujeres. Sin embargo, ante la falta de comunicación y su retraso, la Capitanía de Puerto emitió el aviso CPIM-087/2026 para activar un operativo de búsqueda en aguas del Caribe.

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De acuerdo con la información oficial, el yate fue avistado por la tripulación de un buque mercante, cuyos integrantes notificaron a la Secretaría de Marina (Semar) sobre su ubicación, lo que permitió coordinar las labores de auxilio.

En respuesta, la Quinta Región Naval, en coordinación con la Novena Zona Naval, desplegó una embarcación Defender de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) Yukalpetén, así como una Patrulla Interceptora para brindar asistencia a los ocupantes.

Los tripulantes fueron identificados como el capitán Miguel Castro Gómez, Valdemar Morales y Adrián Jacobo. Dos de ellos permanecieron a bordo del yate, mientras que el tercero fue trasladado ante el Instituto Nacional de Migración (INM) para realizar los procedimientos legales correspondientes.

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Posteriormente, el Leemar fue remolcado y quedó anclado en una terminal portuaria de Progreso, donde permanecerá mientras las autoridades realizan las diligencias correspondientes.

Con la localización de los tres hombres y el aseguramiento de la embarcación, concluyó el operativo de búsqueda que se había activado tras perderse comunicación con el yate durante su recorrido entre Cuba e Isla Mujeres.