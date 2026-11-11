Captan en video presunto asalto con machete en tienda 7-Eleven de Mérida

Un presunto asalto con violencia en una tienda 7-Eleven del fraccionamiento Francisco de Montejo, en Mérida, movilizó a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), luego de que un sujeto armado con un machete amenazara al empleado del establecimiento durante la noche de ayer.

Los hechos ocurrieron en el negocio ubicado sobre la calle 42 por 51, donde el presunto agresor ingresó con un arma blanca y comenzó a discutir con el trabajador, a quien intimidó mientras sostenía el machete.

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La situación generó momentos de tensión que fueron captados en video por clientes de una taquería situada frente al establecimiento, quienes difundieron las imágenes en redes sociales mediante la cuenta Negrito Ortiz.

Ante las amenazas, los comensales solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911, por lo que minutos después llegaron dos unidades de la SSP.

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Al percatarse de la presencia policial, el sujeto dejó el machete en el suelo y se entregó sin oponer resistencia, lo que permitió a los agentes proceder con su detención.

Mientras uno de los equipos policiales trasladó al presunto responsable a una patrulla, otros oficiales recabaron la declaración del empleado afectado para esclarecer lo ocurrido.