¿Quién es “La Cukis”; habitante y participante de ‘La Mansión VIP’? 

‘La Mansión VIP’ ha sorprendido al público y usuarios de redes sociales con las figuras que han ingresado al reality show producido por HotSpanish, sin embargo, uno de los personajes que más ha llamado la atención es La Cukis, una creadora de contenido que ha ganado fanáticos desde su primera aparición.

La joven sorprendió desde su entrada al llegar vestida con unas alas de ángel. Dentro de la casa fue asignada al Cuarto Ruletix; sin embargo, muy pocas personas conocen su trayectoria e impacto dentro de las redes sociales, hechos que le han permitido ganar gran popularidad en redes.

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Trayectoria de “La Cukis”, influencer que ingresó a ‘La Mansión VIP’

Nacida en el municipio de Agua Prieta, Sonora; La Cukis, es una creadora de contenido digital de 18 años. Pasó su etapa de formación entre Hermosillo y la colonia Héroes de Nogales. A pesar de su creciente exposición mediática, la creadora de contenido ha mantenido su nombre real y su fecha exacta de nacimiento bajo estricta reserva pública.

La joven se ha limitado a confirmar que tiene 18 años de edad, lo que la posiciona como una de las integrantes más jóvenes dentro de ‘La Mansión VIP’. Su trayectoria en plataformas digitales comenzó cuando aún era menor de edad, etapa en donde ganó notoriedad por participar en tendencias virales en TikTok.

El despegue de su popularidad ocurrió a finales de 2025, cuando formó parte de ‘La Pijamada Viral', otro proyecto de convivencia digital organizado por el influencer Aldo Tamez de Nigris. Antes de integrarse al nuevo encierro, consolidó una comunidad de más de 4.8 millones de seguidores en TikTok, y más de 111 mil suscriptores en YouTube.

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