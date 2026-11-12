Tractocamión arrolla a peregrinos en la carretera Mérida-Campeche; reportan tres lesionados

Tres peregrinos resultaron lesionados luego de que el mototaxi en el que viajaban fuera embestido por un tractocamión sobre la carretera federal Mérida-Campeche, a la altura del kilómetro 70, antes de llegar al puente de la comunidad de Pocboc.

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El accidente ocurrió cuando las personas se desplazaban en un mototaxi con placas de circulación del estado de Yucatán, identificado con el número MA-322. De acuerdo con las primeras versiones difundidas desde el lugar de los hechos, un tractocamión los habría impactado por alcance y proyectado fuera de la cinta asfáltica.

Tras el fuerte choque, el mototaxi quedó severamente dañado, mientras que sus ocupantes sufrieron lesiones. Según el reporte difundido en una transmisión en video, fueron tres las personas afectadas, dos hombres y una mujer, quienes recibieron atención de los paramédicos y posteriormente fueron trasladados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Hecelchakán.

En el sitio, algunos de los peregrinos comenzaron a recoger sus pertenencias y recuperar los objetos que quedaron dispersos tras el impacto. Hasta el momento, no se había informado sobre la gravedad de las lesiones ni sobre la identidad de las personas afectadas.

El tractocamión involucrado permaneció sobre el carril de alta velocidad, lo que ocasionó afectaciones intermitentes a la circulación con dirección a la ciudad de Campeche. En tanto, el carril de baja velocidad se encontraba libre.

Elementos del consorcio carretero y personal de Ángeles Verdes realizaron labores de abanderamiento para advertir a los automovilistas y prevenir otro percance en este tramo federal.

El accidente ocurre en medio del tránsito de peregrinos que realizan recorridos por carretera durante esta temporada, por lo que se exhortó a los conductores a reducir la velocidad, mantener la distancia y extremar precauciones al encontrarse con grupos de personas que avanzan por las vías de comunicación.

JGH