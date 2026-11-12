Piden ayuda para buscar a menor de 14 años y joven embarazada en Campeche

La Fiscalía General del Estado de Campeche activó este jueves 12 de noviembre dos fichas de búsqueda para solicitar la colaboración de la ciudadanía en la localización de una adolescente de 14 años en Ciudad del Carmen y una joven de 20 años en Escárcega, quienes fueron reportadas como no localizadas en días recientes.

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El primer reporte corresponde a Lorena Bregeeth Cruz Jiménez, de 14 años de edad, vista por última vez el pasado 9 de noviembre alrededor de las 13:30 horas al salir de su domicilio en Ciudad del Carmen con dirección a su escuela en la avenida Contadores. Al momento de su desaparición vestía el uniforme de educación física color verde de la Secundaria Técnica 40. Es de complexión delgada, mide 1.56 metros, tiene tez morena clara, cara ovalada, ojos color miel, cabello negro corto y lacio, y como seña particular cuenta con un tatuaje en la pierna derecha con el nombre de Julián.

El primer caso corresponde a la adolescente Lorena Bregeeth Cruz Jiménez, de 14 años de edad.

El segundo boletín fue emitido para localizar a Shaday Leticia Gamboa Heredia, de 20 años de edad, quien fue vista por última vez el 10 de noviembre tras salir de su domicilio particular en la cabecera municipal de Escárcega.

De acuerdo con su media filiación, es de complexión media, estatura de 1.53 metros, tez morena oscura, rostro ovalado, ojos café oscuro y cabello largo, lacio y negro. Las autoridades destacaron que se encuentra en estado de gestación y tiene como señas particulares un tatuaje de mariposas en la mano derecha y un lunar en el lado superior izquierdo de los labios.

La segunda ficha solicita apoyo para encontrar a Shaday Leticia Gamboa Heredia, de 20 años.

Para aportar cualquier información que contribuya a dar con el paradero de ambas mujeres, la dependencia estatal puso a disposición de la población el número telefónico 981 81 1 94 00, además de sus canales oficiales de atención ciudadana.

JGH