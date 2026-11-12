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Buen Fin en Campeche: Policía Cibernética emite guía para evitar fraudes en compras en línea

La Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana de Campeche compartió recomendaciones de la Policía Cibernética para evitar fraudes en compras en línea durante El Buen Fin.

Por Redacción Por Esto!

12 de nov de 2026

1 min

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El Buen Fin se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre en todo el país.
El Buen Fin se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre en todo el país. / Especial

Ante el inicio de El Buen Fin, que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre, la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana de Campeche emitió una serie de recomendaciones preventivas para que la ciudadanía realice sus compras en línea con seguridad y evite ser víctima de ciberdelitos.

La Fiscalía General del Estado de Campeche activó este jueves dos fichas oficiales de búsqueda.

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A través de la Policía Cibernética, la corporación estatal exhortó a los consumidores campechanos a utilizar únicamente sitios web oficiales y verificar siempre que la dirección electrónica comience con el protocolo https antes de ingresar datos personales o bancarios.

La Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana difundió medidas para comprar por internet con seguridad.
La Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana difundió medidas para comprar por internet con seguridad. / Especial

Asimismo, las autoridades recomendaron a los usuarios comparar precios y promociones antes de adquirir cualquier producto, así como utilizar sus propios datos móviles al momento de ejecutar transacciones digitales, evitando conectarse a redes wifi públicas que puedan comprometer su información financiera.

Finalmente, la dependencia puso a disposición de la población la línea de emergencias 911 para reportar de manera inmediata cualquier intento de fraude o delito cibernético registrado durante esta jornada comercial.

JGH

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