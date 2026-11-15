Fuerte encontronazo entre taxi y camioneta deja a pasajera lesionada en la colonia Limonar

Un aparatoso accidente de tránsito entre un vehículo habilitado como taxi y una camioneta particular se registró sobre la avenida 10 de Julio, en el cruce con la calle 42-E, en las inmediaciones de la colonia Limonar, en Ciudad del Carmen.

El percance dejó como saldo cuantiosos daños materiales en ambas unidades y una pasajera lesionada, quien tuvo que ser valorada por paramédicos en el lugar de los hechos.

Noticia Destacada Ciudad del Carmen concentra la mayor incidencia delictiva en Campeche con 673 carpetas de investigación

De acuerdo con los datos recabados, sobre la avenida 10 de Julio circulaba un automóvil Dodge Attitude, habilitado como taxi y marcado con el número económico 2615, cuyo conductor transportaba a una pasajera con destino a su domicilio en la colonia Manigua.

Sin embargo, al llegar al cruce con la calle 42-E, se produjo el fuerte impacto contra una camioneta JAC de color rojo, que transitaba por la intersección. Tras la colisión, ambas unidades presentaron daños de consideración.

Tras la colisión, ambas unidades presentaron daños. / Por Esto.

En cuanto a las causas del accidente, surgieron versiones encontradas entre los involucrados, ya que el conductor de la camioneta señaló que el taxista presuntamente no respetó el señalamiento de alto, mientras que el operador del transporte público aseguró que circulaba con preferencia de paso.

Debido al impacto, los vehículos quedaron atravesados sobre la vialidad, ocasionando severas afectaciones a la circulación, principalmente para las unidades pesadas que descendían desde la glorieta del Reloj de las Tres Caras, donde se formaron largas filas de vehículos que alcanzaron hasta la carretera.

Noticia Destacada Motociclista termina hospitalizado tras fuerte choque en la colonia Aviación de Ciudad del Carmen

La pasajera fue atendida por paramédicos, quienes realizaron una valoración prehospitalaria y determinaron que no presentaba lesiones de gravedad, por lo que no fue necesario trasladarla a un centro médico.

Finalmente, tanto el taxista como el conductor de la camioneta solicitaron la intervención de sus respectivas aseguradoras para tratar de llegar a un acuerdo sobre el pago de los daños materiales y las posibles lesiones, con la intención de resolver el incidente sin mayores complicaciones legales.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal