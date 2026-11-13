Motociclista termina hospitalizado tras fuerte choque en la colonia Aviación de Ciudad del Carmen

Un joven motociclista terminó hospitalizado luego de sufrir un fuerte accidente de tránsito en calles de la colonia Aviación, en Ciudad del Carmen, donde fue impactado por un automóvil que presuntamente no respetó la preferencia de paso.

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El percance le provocó una lesión considerable en la planta del pie derecho, por lo que tuvo que ser trasladado de emergencia a un centro médico para recibir atención especializada.

Los hechos ocurrieron sobre el cruce de la avenida 31 con calle 42, donde el lesionado, identificado como Manuel, circulaba a bordo de una motocicleta Italika, color negro, con dirección hacia la glorieta del Camarón.

Al llegar a dicha intersección, el conductor de un automóvil Nissan Tsuru, color dorado, conducido por un hombre identificado como Alfonso, presuntamente intentó atravesar la vialidad sin respetar la preferencia de circulación.

Paramédicos de la Cruz Roja le brindaron los primeros auxilios.

Esta maniobra ocasionó que el automóvil impactara contra el motociclista, quien salió proyectado y terminó tendido sobre el pavimento. Como consecuencia del fuerte golpe, Manuel presentó una lesión de gravedad en la planta del pie derecho, que requería atención médica especializada, además de sutura e intervención quirúrgica, según la información recabada en el lugar.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron para brindarle los primeros auxilios y, tras valorar sus condiciones, determinaron que era necesario trasladarlo de inmediato a un hospital.

La atención médica del joven impidió que los involucrados llegaran a un acuerdo en el sitio del accidente, por lo que el caso fue turnado ante la Fiscalía General del Estado para el deslinde de responsabilidades.

Finalmente, ambos vehículos fueron retirados del lugar y trasladados al corralón municipal, mientras las autoridades correspondientes toman conocimiento de lo ocurrido y los involucrados buscan llegar a un acuerdo favorable para cubrir los daños materiales y las lesiones ocasionadas.

JGH