Motocicleta de alta gama termina impactándose contra automóvil en la colonia centro

Un accidente de tránsito entre un automóvil particular y una motocicleta de alta gama se registró durante la tarde de este domingo en calles de la colonia Centro, en Ciudad del Carmen, dejando como saldo daños materiales de consideración regular y afectaciones momentáneas a la circulación vehicular. El percance tuvo lugar sobre el cruce de la calle 39 con 26-A, donde ambos vehículos coincidieron al momento de atravesar la intersección.

De acuerdo con los datos recabados en el lugar, el conductor de una motocicleta tipo chopper, de alta gama, color negro y con placas de circulación locales, se desplazaba sobre la vialidad aparentemente con preferencia de paso.

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Sin embargo, al llegar al mencionado cruce, fue sorprendido por la conductora de un automóvil Toyota, color azul, con placas del estado de Campeche, quien presuntamente intentó atravesar la calle 39 sin tomar las debidas precauciones, invadiendo la trayectoria del motociclista y cortándole la circulación.

Ante esta situación, el conductor de la unidad de dos ruedas intentó frenar para evitar el impacto; sin embargo, debido a la cercanía con la que se produjo la maniobra, no consiguió detenerse a tiempo y terminó colisionando de frente contra la salpicadera del lado izquierdo del automóvil.

El golpe provocó daños materiales en la carrocería del vehículo. / Por Esto.

El golpe provocó daños materiales en la carrocería del vehículo particular y en la motocicleta, mientras que las unidades quedaron momentáneamente detenidas en plena zona de circulación, generando complicaciones para los automovilistas que transitaban por este sector del primer cuadro de la ciudad.

Tras el percance, los involucrados permanecieron en el sitio para dialogar sobre lo sucedido y evaluar los daños ocasionados, determinando dar aviso a sus respectivas compañías de seguros para que los ajustadores intervinieran y se pudiera establecer un acuerdo para la reparación de las unidades.

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Luego de las conversaciones, ambos conductores decidieron orillar sus vehículos para liberar el paso y evitar mayores congestionamientos, por lo que la circulación comenzó a normalizarse sin que se reportaran otras complicaciones derivadas del accidente.

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