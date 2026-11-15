‘La Granja VIP’: Este es el décimo eliminado de la segunda temporada.

La recta final de la segunda temporada de ‘La Granja VIP’ vivió una de sus noches más intensas este domingo tras confirmarse la salida del décimo eliminado del reality show. Este participante fue elegido por el público mediante la votación correspondiente en la gala de eliminación.

Durante la décima gala dominical, Ivonne Montero, Niurka Marcos, Daniela Alexis "La Bebeshita" y Rafael Mercadante. A lo largo de la velada, el público participó de manera masiva, alcanzando una cifra histórica superior a los 267 millones de votos registrados por la producción.

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¿Quién fue el décimo eliminado de ‘La Granja VIP’?

El suspenso marcó el anuncio de los resultados finales. La primera en recibir el respaldo de la audiencia para regresar a la granja fue La Bebeshita, seguida poco después por Niurka Marcos. De este modo, la definición quedó en un mano a mano entre Ivonne Montero y Rafael Mercadante.

El público escogió al conductor y actor Rafael Mercadante, mismo que se convirtió en el décimo participante eliminado de la competencia transmitida por TV Azteca. De esta manera la actriz obtuvo la mayoría de los votos para continuar una semana más dentro de la competencia.

Con su salida, Mercadante se suma a la lista de expulsados de esta edición, integrada previamente por Abigail Pak "La Coreañera", María Karunna, Carlos Trejo, Kenny Avilés, Pascal Nadaud, Pimpinela Escarlata, Mónica Escobedo, Azalia Ojeda y Fernando Lozada.

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