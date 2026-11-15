Ciudad del Carmen concentra la mayor incidencia delictiva en Campeche con 673 carpetas de investigación

Carmen y sus comunidades son identificadas como el municipio más inseguro, con la mayor cantidad de delitos investigados de oficio por parte de la Fiscalía General del Estado de Campeche, según los informes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), con corte al mes de septiembre.

A través del índice de incidencia delictiva del fuero común, fue confirmado que Carmen acumula 673 carpetas de investigación al ser el más peligroso de la zona, seguido de Escárcega, con 71; Candelaria que acumula 54; Calakmul que lleva 15, y Palizada, con apenas 11.

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Entre los delitos registrados en Carmen destacan 130 carpetas por narcomenudeo, 69 por violación, 39 por violencia intrafamiliar, 36 por robo con violencia, 34 por robo a negocio, 29 por homicidio, 24 por lesiones dolosas, 17 por robo a casa habitación y 13 por homicidio culposo.

Ante este panorama y los recientes hechos violentos en Carmen, la diputada Gladys Rivera López exigió a las autoridades reforzar la vigilancia, los operativos de prevención y la presencia policiaca en esta comunidad, donde en menos de un mes se registraron dos ataques armados con saldo de dos personas fallecidas y dos lesionadas.

La legisladora recordó que el pasado viernes un hombre perdió la vida tras un ataque con arma de fuego, hecho que se suma al ataque registrado el 12 de octubre, en Sabancuy donde una persona murió y otras dos resultaron lesionadas.

Rivera López señaló que las familias de esta localidad no pueden continuar con la preocupación de sufrir nuevos hechos violentos, por lo que pidió a las corporaciones de seguridad reforzar las acciones de prevención, vigilancia y proximidad social, además de exigir a las autoridades ministeriales esclarecer ambos ataques.

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Indicó que Sabancuy es una comunidad de pescadores, comerciantes y familias trabajadoras que necesitan tranquilidad para realizar sus actividades, por lo que consideró necesario que las autoridades atiendan la situación sin distinciones partidistas.

La diputada también pidió que las necesidades de las comunidades rurales sean tomadas en cuenta en el presupuesto del próximo año, pues sostuvo que se requiere atender las demandas de sus habitantes y establecer prioridades para mejorar las condiciones de vida en estas localidades.