Arriba Claudia Sheinbaum a Shenzhen, China; para participar en la cumbre APEC 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aterrizó este domingo 15 de noviembre en la ciudad tecnológica de Shenzhen, al sureste de China, con la finalidad de participar en la 33ª Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

La mandataria arribó a las 11:30 horas de este lunes 16 de noviembre (tiempo local), luego de emprender su trayecto el domingo desde la Ciudad de México en vuelos comerciales con una escala técnica en Tijuana, Baja California. A su llegada a territorio asiático, fue recibida por una comitiva oficial del gobierno chino.

¡La presidenta @Claudiashein ya está en China! Participará en el Foro de Coordinación Económica Asia-Pacífico (APEC). 🇨🇳 🇲🇽 Tenemos a la mejor representante en uno de los momentos más retadores del mundo. #SheinbaumLíderMundial. https://t.co/yL9l0VIyPX — Citlalli Hernández Mora (@CitlaHM) November 16, 2026

Este viaje representa el primer acercamiento oficial de la mandataria mexicana, Sheinbaum Pardo a la República Popular China desde que asumió la titularidad del Ejecutivo federal en octubre de 2024, y marca el regreso de un mandatario mexicano a esa nación tras nueve años.

Asimismo, constituye su octava gira internacional y su debut dentro de este mecanismo multilateral que agrupa a 21 economías responsables de cerca del 60 por ciento del Producto Interno Bruto mundial.

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