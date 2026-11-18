Un incendio presuntamente provocado generó movilización de cuerpos de emergencia en la localidad de Salinas de Gortari, perteneciente al municipio de Champotón.

De acuerdo con los reportes, una persona, cuyo generales no han sido revelados, habría prendido fuego intencionalmente a su propio domicilio.

Noticia Destacada Investigan presunto incendio provocado de un automóvil en Champotón

Según, pobladores del lugar intentaron sofocar el siniestro; sin embargo, el fuego ya se había expandido, dejando severos daños y dos perros calcinados que se encontraban al interior de la vivienda.

Más tarde, al lugar llegó personal de Protección Civil (PC), así como elementos de la Policía Municipal (PM) de Champotón.

Tras el incidente, el responsable huyó del lugar sin dejar rastro. Según datos recabados, esta persona consume sustancias ilícitas, situación que podría estar relacionado con lo ocurrido.

Ante ello, pobladores de la localidad de Salinas Gortaria temen que este individuo regrese y le prenda fuego a otra vivienda.