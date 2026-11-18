La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que el Gobierno de México prepara el operativo del Programa Paisano para recibir a los connacionales que regresarán al país durante las vacaciones de fin de año de 2026.

Durante la conferencia mañanera de este miércoles 18 de noviembre, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la funcionaria adelantó que solicitará al Instituto Nacional de Migración (INM) presentar un informe sobre las medidas de atención y protección para los mexicanos que retornan durante la temporada decembrina.

Explicó que el reporte incluirá los resultados de operativos anteriores, las principales ciudades de recepción y los servicios disponibles para quienes ingresen a territorio nacional.

¿Qué apoyos ofrece Méxicbo a los connacionales que regresan de Estados Unidos?

Rosa Icela Rodríguez también presentó información sobre el programa México te Abraza, mediante el cual el Gobierno federal ofrece asistencia a mexicanos repatriados desde Estados Unidos.

Entre los servicios disponibles mencionó alimentación, alojamiento temporal, traslados a las comunidades de origen y apoyo para establecer comunicación con familiares.

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Además, destacó la entrega de una tarjeta con 2 mil pesos para facilitar el regreso de los beneficiarios a sus lugares de residencia.

El programa también contempla expedición de CURP y actas de nacimiento, incorporación a programas sociales y afiliación gratuita al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante seis meses.

Segob reporta menos repatriaciones por la frontera norte

La titular de Gobernación señaló que actualmente llegan menos mexicanos repatriados por los cruces terrestres de la frontera norte y que, en algunas jornadas, la cifra no alcanza las 100 personas.

Explicó que la mayoría de los connacionales repatriados llega mediante vuelos a distintos aeropuertos, donde recibe orientación y asistencia para regresar con sus familias.

Asimismo, agradeció la colaboración del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y de empresas privadas que participan en la vinculación laboral de los mexicanos que regresan al país.

Finalmente, Rodríguez reiteró que el INM deberá presentar próximamente los detalles del operativo de fin de año del Programa Paisano, mientras que las autoridades continuarán con la atención a las personas repatriadas mediante México te Abraza.

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